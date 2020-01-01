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Матч-центр
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Орельен Шеджу
№27
Защитник
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Команда
Амьен
Гражданство
Камерун
Дата рождения
20 июня 1985 (34) года
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
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Ж
Кр
Амьен
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0