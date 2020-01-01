Орельен Шеджу
№27
Защитник
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Команда
Амьен
Гражданство
Камерун
Дата рождения
20 июня 1985 (34) года
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Амьен
20
0
0
3
0