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Лента
Матч-центр
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Адиль Рами
№34
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 дек. 1985 (34) года
Рост
190
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Франция. Лига 1 - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Марсель
16
1
1
2
0