Адиль Рами
№34
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 дек. 1985 (34) года
Рост
190
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Марсель
16
1
1
2
0