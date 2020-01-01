Жервиньо (Жерве Яо Куасси)
№27
Нападающий
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Команда
Парма
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
27 мая 1987 (33) года
Рост
179
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Парма
17
5
3
3
0