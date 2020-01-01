Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Жервиньо (Жерве Яо Куасси)
№27
Нападающий
Подписаться
Команда
Парма
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
27 мая 1987 (33) года
Рост
179
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
италия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов
англия. кубок
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Парма
17
5
3
3
0