Риккардо Монтоливо
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 янв. 1985 (35) лет
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Милан
0
0
0
0
0