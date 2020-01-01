Мануэль Паскуаль
№21
Защитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
13 марта 1982 (38) лет
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Эмполи
14
1
2
2
0