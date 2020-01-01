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Лента
Матч-центр
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Мануэль Паскуаль
№21
Защитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
13 марта 1982 (38) лет
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Италия. Серия А - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Эмполи
14
1
2
2
0