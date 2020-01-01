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Лента
Матч-центр
Моя команда
Алессандро Матри
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 авг. 1984 (35) лет
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Брешиа
2
0
0
1
1
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сассуоло
0
0
0
0
0