Алессандро Матри
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 авг. 1984 (35) лет
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Брешиа
2
0
0
1
1
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сассуоло
0
0
0
0
0