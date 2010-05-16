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Диего Лопес
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
2008/2009
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
Кальяри
1 : 1
Болонья
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Кальяри
1
Болонья
1
минуты: 1' - 46'
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
16:00
Кальяри
2 : 3
Милан
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
16:00
был в запасе
Кальяри
2
Милан
3
был в запасе
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
Сампдория
1 : 1
Кальяри
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
был в запасе
Сампдория
1
Кальяри
1
был в запасе
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
Кальяри
0 : 2
Лацио
60'
60'
60'
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 64'
Кальяри
0
Лацио
2
минуты: 1' - 64'
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Кальяри
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Кьево
2
Кальяри
1
был в запасе
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
Сиена
1 : 1
Кальяри
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 54'
Сиена
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 54'
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
20:00
Кальяри
3 : 0
Ливорно
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
3
Ливорно
0
минуты: 1' - 90'
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
Болонья
0 : 1
Кальяри
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
6.01.2010
6 янв. 2010
ср
17:00
Кальяри
2 : 2
Рома
90'
90'
90'
6.01.2010
6 янв. 2010
ср
17:00
90'
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
Рома
2
минуты: 1' - 90'
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
20:00
Кальяри
3 : 3
Наполи
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
3
Наполи
3
минуты: 1' - 90'
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
17:00
Палермо
2 : 1
Кальяри
81'
81'
81'
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Палермо
2
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
Кальяри
2 : 0
Ювентус
85'
85'
85'
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
Ювентус
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:00
Милан
4 : 3
Кальяри
90'
90'
90'
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Милан
4
Кальяри
3
минуты: 1' - 90'
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
17:00
Кальяри
2 : 0
Сампдория
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
17:00
Кальяри
3 : 0
Аталанта
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
3
Аталанта
0
минуты: 1' - 90'
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
Лацио
0 : 1
Кальяри
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
0
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
17:00
Кальяри
3 : 2
Дженоа
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
3
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
16:00
Кальяри
1 : 2
Кьево
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Кьево
2
минуты: 1' - 90'
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
16:00
Фиорентина
1 : 0
Кальяри
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 90'
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
21:45
Кальяри
1 : 3
Сиена
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Сиена
3
минуты: 1' - 90'
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