Лукаш Пищек
№26
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Польша
Дата рождения
3 июня 1985 (34) года
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Боруссия
2
0
0
0
0