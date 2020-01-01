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Лента
Матч-центр
Моя команда
Лукаш Пищек
№26
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Польша
Дата рождения
3 июня 1985 (34) года
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2013/2014
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Боруссия
2
0
0
0
0