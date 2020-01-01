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Лента
Матч-центр
Моя команда
Йосип Шимунич
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
Лига Европы Групповой этап - 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Динамо
3
0
0
0
0