Йосип Шимунич
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Динамо
3
0
0
0
0