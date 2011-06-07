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Матч-центр
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Арне Фридрих
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к че-2012
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
7.06.2011
7 июня 2011
вт
20:00
Азербайджан
1 : 3
Германия
7.06.2011
7 июня 2011
вт
20:00
был в запасе
Азербайджан
1
Германия
3
был в запасе
3.06.2011
3 июня 2011
пт
21:35
Австрия
1 : 2
Германия
3.06.2011
3 июня 2011
пт
21:35
минуты: 1' - 90'
Австрия
1
Германия
2
минуты: 1' - 90'
26.03.2011
26 марта 2011
сб
22:00
Германия
4 : 0
Казахстан
26.03.2011
26 марта 2011
сб
22:00
был в запасе
Германия
4
Казахстан
0
был в запасе