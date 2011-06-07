Арне Фридрих
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.06.2011 7 июня 2011 вт 20:00
Азербайджан
1 : 3
Германия
7.06.2011 7 июня 2011 вт 20:00
был в запасе
Азербайджан
1
Германия
3
был в запасе
3.06.2011 3 июня 2011 пт 21:35
Австрия
1 : 2
Германия
3.06.2011 3 июня 2011 пт 21:35
минуты: 1' - 90'
Австрия
1
Германия
2
минуты: 1' - 90'
26.03.2011 26 марта 2011 сб 22:00
Германия
4 : 0
Казахстан
26.03.2011 26 марта 2011 сб 22:00
был в запасе
Германия
4
Казахстан
0
был в запасе