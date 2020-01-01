Ярослав Дробны
№33
Вратарь
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
18 окт. 1979 (40) лет
Рост
192
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2018/2019
Команда
И
П
Ж
Кр
Фортуна
2
0
0
0