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Иржи Штайнер
№24
Нападающий
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Команда
Млада Болеслав
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к че-2012
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
12.10.2010
12 окт. 2010
вт
21:00
Лихтенштейн
0 : 2
Чехия
72'
72'
72'
12.10.2010
12 окт. 2010
вт
21:00
минуты: 59' - 90'
Лихтенштейн
0
Чехия
2
минуты: 59' - 90'
8.10.2010
8 окт. 2010
пт
21:15
Чехия
1 : 0
Шотландия
8.10.2010
8 окт. 2010
пт
21:15
был в запасе
Чехия
1
Шотландия
0
был в запасе
7.09.2010
7 сент. 2010
вт
21:15
Чехия
0 : 1
Литва
7.09.2010
7 сент. 2010
вт
21:15
минуты: 69' - 90'
Чехия
0
Литва
1
минуты: 69' - 90'