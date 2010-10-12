Иржи Штайнер
№24
Нападающий
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Команда
Млада Болеслав
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.10.2010 12 окт. 2010 вт 21:00
Лихтенштейн
0 : 2
Чехия
72'
72'
72'
12.10.2010 12 окт. 2010 вт 21:00
минуты: 59' - 90'
Лихтенштейн
0
Чехия
2
минуты: 59' - 90'
8.10.2010 8 окт. 2010 пт 21:15
Чехия
1 : 0
Шотландия
8.10.2010 8 окт. 2010 пт 21:15
был в запасе
Чехия
1
Шотландия
0
был в запасе
7.09.2010 7 сент. 2010 вт 21:15
Чехия
0 : 1
Литва
7.09.2010 7 сент. 2010 вт 21:15
минуты: 69' - 90'
Чехия
0
Литва
1
минуты: 69' - 90'