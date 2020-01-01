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Лента
Матч-центр
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Саболч Хусти
№9
Полузащитник
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Команда
МОЛ Види
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
18 апр. 1983 (37) лет
Рост
173
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
Лига Европы Квалификация - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
МОЛ Види
3
1
1
0
0