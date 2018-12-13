Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Александр Чижов
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
10 авг. 1986 (33) года
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2009/2010
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
Спортинг
3 : 0
Ворскла
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
3
Ворскла
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Ворскла
0 : 3
Арсенал
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Ворскла
0
Арсенал
3
был в запасе
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
Ворскла
0 : 1
Карабах
72'
72'
72'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Ворскла
0
Карабах
1
минуты: 1' - 90'