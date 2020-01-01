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Матч-центр
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Матье Бодмер
№24
Защитник
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Команда
Амьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
22 нояб. 1982 (37) лет
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
франция. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
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