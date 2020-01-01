Матье Бодмер
№24
Защитник
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Команда
Амьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
22 нояб. 1982 (37) лет
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Амьен
2
1
0
1
0