Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Антони Ревейер
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
италия. серия а
италия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
франция. лига 1
лига европы групповой этап
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
франция. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2014/2015
Англия. Премьер-Лига - 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сандерленд
16
0
1
0
0