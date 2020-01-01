Антони Ревейер
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-Лига - 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сандерленд
16
0
1
0
0