Турнир:

испания. примера лига чемпионов плей-офф испания. кубок лига чемпионов групповой этап отбор че-2020 чемпионат европы плей-офф чемпионат европы отборочные матчи к че-2016 лига чемпионов квалификация лига европы квалификация лига европы плей-офф лига европы групповой этап чемпионат европы групповой раунд отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф отборочные матчи к че-2012 германия. бундеслига