Иван Ракитич
№4
Полузащитник
Подписаться
Команда
Барселона
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
10 марта 1988 (32) года
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Барселона
10
0
3
2
0