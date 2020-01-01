Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Иван Ракитич
№4
Полузащитник
Подписаться
Команда
Барселона
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
10 марта 1988 (32) года
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Барселона
10
0
3
2
0