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Лента
Матч-центр
Моя команда
Джузеппе Росси
№25
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Италия. Серия А - 2017/2018
Команда
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