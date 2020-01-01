Луиш Карлуш Да Кунья
№17
Нападающий
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Команда
Спортинг
Гражданство
Португалия
Дата рождения
17 нояб. 1986 (33) года
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Спортинг
5
1
1
0
0