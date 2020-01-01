Турнир:

лига европы групповой этап италия. серия а лига европы плей-офф италия. кубок испания. примера франция. лига 1 испания. кубок лига чемпионов групповой этап чемпионат европы плей-офф лига чемпионов квалификация чемпионат европы отборочные матчи к че-2016 англия. премьер-лига лига чемпионов плей-офф англия. кубок лига чемпионов чемпионат европы групповой раунд отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф отборочные матчи к че-2012