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Лента
Матч-центр
Моя команда
Луиш Карлуш Да Кунья
№17
Нападающий
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Команда
Спортинг
Гражданство
Португалия
Дата рождения
17 нояб. 1986 (33) года
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
испания. примера
франция. лига 1
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
Лига Европы Групповой этап - 2018/2019
Команда
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Спортинг
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