Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Уэйн Руни
№32
Нападающий
Подписаться
Команда
Дерби Каунти
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 окт. 1985 (34) года
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Дерби Каунти
3
1
0
0
0