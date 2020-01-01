Уэйн Руни
№32
Нападающий
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Команда
Дерби Каунти
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 окт. 1985 (34) года
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Дерби Каунти
3
1
0
0
0