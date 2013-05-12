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Луи Саа
№28
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
англия. премьер-лига
англия. кубок
отборочные матчи к че-2012
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
12.05.2013
12 мая 2013
вс
16:00
Лацио
2 : 0
Сампдория
12.05.2013
12 мая 2013
вс
16:00
был в запасе
Лацио
2
Сампдория
0
был в запасе
8.05.2013
8 мая 2013
ср
21:45
Интер
1 : 3
Лацио
8.05.2013
8 мая 2013
ср
21:45
был в запасе
Интер
1
Лацио
3
был в запасе
5.05.2013
5 мая 2013
вс
16:00
Лацио
6 : 0
Болонья
5.05.2013
5 мая 2013
вс
16:00
минуты: 68' - 90'
Лацио
6
Болонья
0
минуты: 68' - 90'
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Парма
0 : 0
Лацио
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Парма
0
Лацио
0
был в запасе
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
21:45
Удинезе
1 : 0
Лацио
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
21:45
был в запасе
Удинезе
1
Лацио
0
был в запасе
15.04.2013
15 апр. 2013
пн
21:45
Лацио
0 : 2
Ювентус
15.04.2013
15 апр. 2013
пн
21:45
был в запасе
Лацио
0
Ювентус
2
был в запасе
8.04.2013
8 апр. 2013
пн
21:45
Рома
1 : 1
Лацио
8.04.2013
8 апр. 2013
пн
21:45
был в запасе
Рома
1
Лацио
1
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Лацио
2 : 1
Катания
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 63'
Лацио
2
Катания
1
минуты: 1' - 63'
17.03.2013
17 марта 2013
вс
22:45
Торино
1 : 0
Лацио
17.03.2013
17 марта 2013
вс
22:45
минуты: 83' - 90'
Торино
1
Лацио
0
минуты: 83' - 90'
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:45
Лацио
0 : 2
Фиорентина
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:45
был в запасе
Лацио
0
Фиорентина
2
был в запасе
2.03.2013
2 марта 2013
сб
22:45
Милан
3 : 0
Лацио
2.03.2013
2 марта 2013
сб
22:45
минуты: 78' - 90'
Милан
3
Лацио
0
минуты: 78' - 90'
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
22:59
Лацио
2 : 0
Пескара
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
22:59
был в запасе
Лацио
2
Пескара
0
был в запасе
18.02.2013
18 февр. 2013
пн
22:45
Сиена
3 : 0
Лацио
18.02.2013
18 февр. 2013
пн
22:45
минуты: 67' - 90'
Сиена
3
Лацио
0
минуты: 67' - 90'
9.02.2013
9 февр. 2013
сб
22:45
Лацио
1 : 1
Наполи
9.02.2013
9 февр. 2013
сб
22:45
минуты: 90' - 90'
Лацио
1
Наполи
1
минуты: 90' - 90'