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Лента
Матч-центр
Моя команда
Патрис Эвра
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига европы квалификация
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
англия. кубок
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2017/2018
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Англия. Премьер-лига - 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вест Хэм
3
0
0
0
0