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Лента
Матч-центр
Моя команда
Пепе Рейна
№29
Вратарь
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Испания
Дата рождения
31 авг. 1982 (37) лет
Рост
188
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
германия. бундеслига
лига европы квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
англия. кубок
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Астон Вилла
6
0
1
0