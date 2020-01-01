Пепе Рейна
№29
Вратарь
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Испания
Дата рождения
31 авг. 1982 (37) лет
Рост
188
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Астон Вилла
6
0
1
0