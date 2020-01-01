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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Дирк Кейт
№7
Нападающий
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Команда
Фейеноорд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы групповой раунд
англия. премьер-лига
англия. кубок
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2012/2013
2010/2011
Лига Европы Групповой этап - 2016/2017
Команда
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Фейеноорд
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