Альваро Арбелоа
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вест Хэм
3
0
0
3
0