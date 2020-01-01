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Матч-центр
Моя команда
Альваро Арбелоа
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов плей-офф
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
англия. кубок
Сезон:
2016/2017
2008/2009
Англия. Премьер-лига - 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вест Хэм
3
0
0
3
0