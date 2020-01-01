Хаби Алонсо
№3
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бавария
22
3
0
6
0