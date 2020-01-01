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Лента
Матч-центр
Моя команда
Хаби Алонсо
№3
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
Германия. Бундеслига - 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бавария
22
3
0
6
0