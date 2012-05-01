Фабио Аурелио
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.05.2012 1 мая 2012 вт 21:45
Ливерпуль
0 : 1
Фулхэм
1.05.2012 1 мая 2012 вт 21:45
минуты: 1' - 66'
Ливерпуль
0
Фулхэм
1
минуты: 1' - 66'
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 22:00
Блэкберн
2 : 3
Ливерпуль
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 22:00
был в запасе
Блэкберн
2
Ливерпуль
3
был в запасе
1.04.2012 1 апр. 2012 вс 15:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Ливерпуль
1.04.2012 1 апр. 2012 вс 15:30
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Ливерпуль
0
был в запасе
24.03.2012 24 марта 2012 сб 18:00
Ливерпуль
1 : 2
Уиган Атлетик
24.03.2012 24 марта 2012 сб 18:00
был в запасе
Ливерпуль
1
Уиган Атлетик
2
был в запасе
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:59
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Ливерпуль
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:59
был в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
3
Ливерпуль
2
был в запасе
6.02.2012 6 февр. 2012 пн 22:59
Ливерпуль
0 : 0
Тоттенхэм
6.02.2012 6 февр. 2012 пн 22:59
был в запасе
Ливерпуль
0
Тоттенхэм
0
был в запасе
31.01.2012 31 янв. 2012 вт 22:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Ливерпуль
31.01.2012 31 янв. 2012 вт 22:45
минуты: 90' - 90'
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
3
минуты: 90' - 90'
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 18:00
Ливерпуль
0 : 0
Сток Сити
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 18:00
был в запасе
Ливерпуль
0
Сток Сити
0
был в запасе