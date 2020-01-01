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Матч-центр
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Фернандо Торрес
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
Испания. Примера - 2017/2018
Команда
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Атлетико
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