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Лента
Матч-центр
Моя команда
Стивен Джеррард
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Англия. Премьер-Лига - 2014/2015
Команда
И
Г
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Кр
Ливерпуль
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