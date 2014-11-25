Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Йон-Арне Риисе
№6
Защитник
Подписаться
Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
2010/2011
2008/2009
25.11.2014
25 нояб. 2014
вт
22:45
АПОЭЛ
0 : 4
Барселона
25.11.2014
25 нояб. 2014
вт
22:45
был в запасе
АПОЭЛ
0
Барселона
4
был в запасе
21.10.2014
21 окт. 2014
вт
21:45
АПОЭЛ
0 : 1
ПСЖ
21.10.2014
21 окт. 2014
вт
21:45
минуты: 41' - 90'
АПОЭЛ
0
ПСЖ
1
минуты: 41' - 90'