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Лента
Матч-центр
Моя команда
Даниэль Аггер
№22
Защитник
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Команда
Брондбю
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к че-2016
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 - 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Дания
5
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