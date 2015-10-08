Даниэль Аггер
№22
Защитник
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Команда
Брондбю
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.10.2015 8 окт. 2015 чт 21:45
Португалия
1 : 0
Дания
8.10.2015 8 окт. 2015 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Португалия
1
Дания
0
минуты: 1' - 90'
7.09.2015 7 сент. 2015 пн 19:00
Армения
0 : 0
Дания
7.09.2015 7 сент. 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Армения
0
Дания
0
минуты: 1' - 90'
4.09.2015 4 сент. 2015 пт 21:45
Дания
0 : 0
Албания
4.09.2015 4 сент. 2015 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Дания
0
Албания
0
минуты: 1' - 90'
13.06.2015 13 июня 2015 сб 21:45
Дания
2 : 0
Сербия
13.06.2015 13 июня 2015 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Дания
2
Сербия
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2014 14 окт. 2014 вт 21:45
Дания
0 : 1
Португалия
14.10.2014 14 окт. 2014 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Дания
0
Португалия
1
минуты: 1' - 90'