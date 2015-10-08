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Даниэль Аггер
№22
Защитник
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Команда
Брондбю
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к че-2016
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
8.10.2015
8 окт. 2015
чт
21:45
Португалия
1 : 0
Дания
8.10.2015
8 окт. 2015
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Португалия
1
Дания
0
минуты: 1' - 90'
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
19:00
Армения
0 : 0
Дания
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Армения
0
Дания
0
минуты: 1' - 90'
4.09.2015
4 сент. 2015
пт
21:45
Дания
0 : 0
Албания
4.09.2015
4 сент. 2015
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Дания
0
Албания
0
минуты: 1' - 90'
13.06.2015
13 июня 2015
сб
21:45
Дания
2 : 0
Сербия
13.06.2015
13 июня 2015
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Дания
2
Сербия
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2014
14 окт. 2014
вт
21:45
Дания
0 : 1
Португалия
14.10.2014
14 окт. 2014
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Дания
0
Португалия
1
минуты: 1' - 90'