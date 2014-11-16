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Дэнни Гэббидон
№39
Защитник
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Команда
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к че-2016
англия. премьер-лига
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2014/2015
16.11.2014
16 нояб. 2014
вс
20:00
Бельгия
0 : 0
Уэльс
16.11.2014
16 нояб. 2014
вс
20:00
был в запасе
Бельгия
0
Уэльс
0
был в запасе
13.10.2014
13 окт. 2014
пн
21:45
Уэльс
2 : 1
Кипр
13.10.2014
13 окт. 2014
пн
21:45
был в запасе
Уэльс
2
Кипр
1
был в запасе
10.10.2014
10 окт. 2014
пт
21:45
Уэльс
0 : 0
Босния и Герцеговина
10.10.2014
10 окт. 2014
пт
21:45
был в запасе
Уэльс
0
Босния и Герцеговина
0
был в запасе
9.09.2014
9 сент. 2014
вт
21:45
Андорра
1 : 2
Уэльс
9.09.2014
9 сент. 2014
вт
21:45
был в запасе
Андорра
1
Уэльс
2
был в запасе