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Матч-центр
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Скотт Паркер
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2016/2017
2011/2012
2008/2009
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
Фулхэм
0 : 3
Тоттенхэм
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Фулхэм
0
Тоттенхэм
3
минуты: 74' - 90'
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
15:30
Фулхэм
4 : 1
Халл Сити
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
15:30
был в запасе
Фулхэм
4
Халл Сити
1
был в запасе