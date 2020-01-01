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Лента
Матч-центр
Моя команда
Себастьян Ларссон
№7
Полузащитник
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Команда
Халл Сити
Гражданство
Швеция
Дата рождения
6 июня 1985 (34) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019
Отбор ЧЕ-2020 - 2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Швеция
7
2
2
0
0