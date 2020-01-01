Себастьян Ларссон
№7
Полузащитник
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Команда
Халл Сити
Гражданство
Швеция
Дата рождения
6 июня 1985 (34) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Отбор ЧЕ-2020 - 2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Швеция
7
2
2
0
0