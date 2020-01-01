Гари Кэхилл
№24
Защитник
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Команда
Кристал Пэлас
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 дек. 1985 (34) года
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Кристал Пэлас
19
0
1
1
0