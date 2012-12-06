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Вилфред Баума
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
чемпионат европы групповой раунд
лига европы плей-офф
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
Наполи
1 : 3
ПСВ
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
ПСВ
3
минуты: 1' - 90'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
ПСВ
1 : 2
Днепр
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
ПСВ
1
Днепр
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
АИК
1 : 0
ПСВ
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
был в запасе
АИК
1
ПСВ
0
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
ПСВ
1 : 1
АИК
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
был в запасе
ПСВ
1
АИК
1
был в запасе
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
ПСВ
3 : 0
Наполи
55'
55'
55'
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
ПСВ
3
Наполи
0
минуты: 1' - 90'