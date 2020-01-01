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Лента
Матч-центр
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Гарет Бэрри
№18
Полузащитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Англия
Дата рождения
23 февр. 1981 (39) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2010/2011
2009/2010
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
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Вест Бромвич
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