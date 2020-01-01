Гарет Бэрри
№18
Полузащитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Англия
Дата рождения
23 февр. 1981 (39) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вест Бромвич
2
0
0
1
0