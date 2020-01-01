Тео Уолкотт
№14
Нападающий
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Команда
Эвертон
Гражданство
Англия
Дата рождения
16 марта 1989 (31) год
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Эвертон
14
1
3
1
0