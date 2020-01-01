Никлас Бендтнер
№32
Нападающий
Подписаться
Команда
Копенгаген
Гражданство
Дания
Дата рождения
16 янв. 1988 (32) года
Рост
193
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Копенгаген
0
0
0
0
0