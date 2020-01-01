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Лента
Матч-центр
Моя команда
Йохан Джуру
№5
Защитник
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Команда
Гамбург
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
18 янв. 1987 (33) года
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
германия. бундеслига
германия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
англия. кубок
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
Италия. Серия А - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
СПАЛ
3
0
0
0
0