Джек Уилшир
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Вест Хэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 янв. 1992 (28) лет
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вест Хэм
2
0
0
0
0