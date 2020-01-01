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Лента
Матч-центр
Моя команда
Джек Уилшир
№19
Полузащитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 янв. 1992 (28) лет
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
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Вест Хэм
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