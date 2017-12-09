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Александр Сонг
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2016/2017
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
16:30
Рубин
3 : 1
СКА-Хабаровск
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
16:30
был в запасе
Рубин
3
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
14:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
14:00
был в запасе
Рубин
0
ЦСКА
1
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
Арсенал
0 : 0
Рубин
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
был в запасе
Арсенал
0
Рубин
0
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:30
Рубин
0 : 0
Динамо
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:30
был в запасе
Рубин
0
Динамо
0
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:30
Ростов
0 : 1
Рубин
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:30
был в запасе
Ростов
0
Рубин
1
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:30
Рубин
0 : 1
Амкар
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:30
был в запасе
Рубин
0
Амкар
1
был в запасе
9.09.2017
9 сент. 2017
сб
19:00
Спартак
1 : 0
Рубин
9.09.2017
9 сент. 2017
сб
19:00
минуты: 76' - 90'
Спартак
1
Рубин
0
минуты: 76' - 90'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
20:00
Рубин
6 : 0
Анжи
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
20:00
был в запасе
Рубин
6
Анжи
0
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Рубин
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
11:00
минуты: 87' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Рубин
1
минуты: 87' - 90'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
20:00
Рубин
1 : 1
Локомотив
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
20:00
минуты: 68' - 90'
Рубин
1
Локомотив
1
минуты: 68' - 90'
6.08.2017
6 авг. 2017
вс
17:30
ЦСКА
1 : 2
Рубин
6.08.2017
6 авг. 2017
вс
17:30
минуты: 80' - 90'
ЦСКА
1
Рубин
2
минуты: 80' - 90'
29.07.2017
29 июля 2017
сб
17:30
Рубин
2 : 1
Арсенал
60'
60'
60'
29.07.2017
29 июля 2017
сб
17:30
60'
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
17:30
Зенит
2 : 1
Рубин
22.07.2017
22 июля 2017
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90'