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Матч-центр
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Матье Фламини
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 марта 1984 (36) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
Испания. Примера - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Хетафе
8
0
0
5
0