Матье Фламини
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 марта 1984 (36) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Хетафе
8
0
0
5
0