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Лента
Матч-центр
Моя команда
Андреа Пирло
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 - 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Италия
3
0
1
1
0