Андреа Пирло
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 - 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Италия
3
0
1
1
0