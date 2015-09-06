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Андреа Пирло
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2014/2015
6.09.2015
6 сент. 2015
вс
21:45
Италия
1 : 0
Болгария
6.09.2015
6 сент. 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия
1
Болгария
0
был в запасе
3.09.2015
3 сент. 2015
чт
21:45
Италия
1 : 0
Мальта
3.09.2015
3 сент. 2015
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия
1
Мальта
0
минуты: 1' - 90'
12.06.2015
12 июня 2015
пт
21:45
Хорватия
1 : 1
Италия
12.06.2015
12 июня 2015
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Хорватия
1
Италия
1
минуты: 1' - 90'
13.10.2014
13 окт. 2014
пн
21:45
Мальта
0 : 1
Италия
13.10.2014
13 окт. 2014
пн
21:45
был в запасе
Мальта
0
Италия
1
был в запасе
10.10.2014
10 окт. 2014
пт
21:45
Италия
2 : 1
Азербайджан
33'
33'
33'
10.10.2014
10 окт. 2014
пт
21:45
минуты: 1' - 72'
Италия
2
Азербайджан
1
минуты: 1' - 72'