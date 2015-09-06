Андреа Пирло
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.09.2015 6 сент. 2015 вс 21:45
Италия
1 : 0
Болгария
6.09.2015 6 сент. 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия
1
Болгария
0
был в запасе
3.09.2015 3 сент. 2015 чт 21:45
Италия
1 : 0
Мальта
3.09.2015 3 сент. 2015 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия
1
Мальта
0
минуты: 1' - 90'
12.06.2015 12 июня 2015 пт 21:45
Хорватия
1 : 1
Италия
12.06.2015 12 июня 2015 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Хорватия
1
Италия
1
минуты: 1' - 90'
13.10.2014 13 окт. 2014 пн 21:45
Мальта
0 : 1
Италия
13.10.2014 13 окт. 2014 пн 21:45
был в запасе
Мальта
0
Италия
1
был в запасе
10.10.2014 10 окт. 2014 пт 21:45
Италия
2 : 1
Азербайджан
33'
33'
33'
10.10.2014 10 окт. 2014 пт 21:45
минуты: 1' - 72'
Италия
2
Азербайджан
1
минуты: 1' - 72'