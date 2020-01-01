Йоанн Гуркюфф
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 июля 1986 (33) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Дижон
0
0
0
0
0