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Лента
Матч-центр
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Йоанн Гуркюфф
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 июля 1986 (33) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Франция. Лига 1 - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Дижон
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