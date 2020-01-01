Эдуардо Да Силва
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Легия
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
25 февр. 1983 (37) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Квалификация - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Легия
0
0
0
0
0