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Лента
Матч-центр
Моя команда
Эдуардо Да Силва
№9
Нападающий
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Команда
Легия
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
25 февр. 1983 (37) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2016/2017
Лига Европы Квалификация - 2018/2019
Команда
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Легия
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