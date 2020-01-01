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Лента
Матч-центр
Моя команда
Томаш Росицки
№10
Полузащитник
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
англия. премьер-лига
лига чемпионов квалификация
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2017/2018
Лига Европы Квалификация - 2017/2018
Команда
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Спарта
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