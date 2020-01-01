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Серхио Санчес
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Испания. Примера - 2017/2018
Команда
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