Серхио Санчес
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Эспаньол
1
0
0
1
0